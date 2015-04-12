"Динамо" і "Зоря" зіграли внічию в центральному матчі туру УПЛ

У Києві завершився матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало луганську "Зорю" і звело гру внічию - 2:2.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

У цьому матчі результативным видався вже самий початок гри, коли протягом 10 хвилин команди обмінялися влучними ударами. На 4-й хвилині Андрій Ярмоленко з правого флангу зробив пас на Дієго Сілву, той зробив ривок і на вході до штрафного зробив передачу на Артема Кравця, який одним дотиком переправив м'яч у дальній кут - 1:0. Втім, пройшло лише 5 хвилин, як гості зрівняли рахунок. Андрій Пилявський реалізував пенальті, завдавши чіткий удар у правий від себе кут. Воротар "Динамо" Олександр Рибка стрибав по напрямку до м'яча, але до нього не дотягнувся. Однак, ще до перерви "Динамо" знову вийшла вперед. На 35-й хвилині Сергій Рибалка завдав блискучий удар зі штрафного і м'яч влетів у ближній верхній кут - вийшов дуже красивий гол, 2:1.

У другому таймі гості не знітилися і використовували кожну найменшу можливість для того, щоб зрівняти рахунок. І на 68-й хвилині відзначився Желько Любеновіч. Його партнер по команді Микита Каменюка зліва прострілив у воротарський майданчик, і там Любеновіч, зігравши на випередження, з кута воротарського майданчика переправив м'яч у сітку - 2:2.

У час, що залишився вже "Динамо" мало помітну перевагу, але здобути перемогу так і не змогло.

Таким чином, після 19 турів на рахунку "Динамо" - 49 очок, донецького "Шахтаря" - 44, дніпропетровського "Дніпра" - 41.