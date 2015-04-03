Українка Музичук виграла у росіянки Погоніної другу партію фіналу ЧС з шахів
20:17, 03 квітня 2015Спорт
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Загальний рахунок зустрічі став 1,5: 0,5 очка на користь українки.
Марія Музичук повела в рахунку у фіналі ЧС / sochi2014.fide.com
У Сочі завершилася друга партія фіналу Чемпіонату світу з шахів, в якій українка Марія Музичук обіграла росіянку Наталію Погоніну, повідомляє офіційний сайт змагань.
Партія, в якій Музичук грала білими, завершилася на 58-му ході.
Напередодні, у першій партії фіналу суперниці зіграли внічию. Таким чином, рахунок став 1,5:0,5 очка на користь українки.
За регламентом змагань, фінал Чемпіонату світу складається з 4-х партій. У разі нічиєї за результатами основних партій (2:2), суперницям належить провести серію з бліц-партій.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходить у Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.
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