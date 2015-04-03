Українка Музичук виграла у росіянки Погоніної другу партію фіналу ЧС з шахів

У Сочі завершилася друга партія фіналу Чемпіонату світу з шахів, в якій українка Марія Музичук обіграла росіянку Наталію Погоніну, повідомляє офіційний сайт змагань.

Партія, в якій Музичук грала білими, завершилася на 58-му ході.

Напередодні, у першій партії фіналу суперниці зіграли внічию. Таким чином, рахунок став 1,5:0,5 очка на користь українки.

За регламентом змагань, фінал Чемпіонату світу складається з 4-х партій. У разі нічиєї за результатами основних партій (2:2), суперницям належить провести серію з бліц-партій.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходить у Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.