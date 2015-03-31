У Леня діагностований перелом носа після матчу "Фінікса" з "Портлендом"

На початку четвертої чверті Лень залишив майданчик з підозрою на перелом носа, яка згодом підтвердилася після рентгену, повідомляє офіційний сайт ліги.

Таким чином, гравець може пропустити кілька матчів наприкінці регулярного чемпіонату. Враховуючи, що до кінця сезону команді залишилося провести 7 матчів, а шанси на потрапляння в плей-офф у неї мінімальні, українець може більше взагалі не вийти на майданчик у сезоні-2014/15.

21-річний баскетболіст в нинішньому сезоні вже пропускав кілька матчів своєї команди через травму щиколотки. На сьогоднішній момент на рахунку Леня 69 матчів за «Фінікс».

Матч "Портленд" - "Фінікс" завершився переконливою перемогою господарів з перевагою в 23 очки - 109:86. Ця поразка ще більше погіршило становище "Фінікса" в боротьбі за 8-е місце в підсумковій турнірній таблиці Західної конференції і потрапляння в плей-офф. На даний момент, у "Санс" 38 перемог при 37 поразках (10-е місце), в той час як у йдучої на 8-му місці "Оклахоми" ці показники становлять 42/32.

Лень, до отриманої травми, провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 6 очок (3/8 з гри), 4 підбирання (1 в нападі), 1 передачу та отримав 1 персональний фол.