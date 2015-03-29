Роману Зозулі доведеться перенести операцію після травми в матчі Іспанія - Україна

Травма, отримана Романом Зозулею у збірній України, виявилася серйозною, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Проведене обстеження коліна показало пошкодження суглобів і зв'язкового апарату. У найближчі дні футболіст відправиться на більш детальне обстеження до Німеччини, але вже зараз зрозуміло, що без операції, на жаль, не обійтися.

Про терміни відновлення Романа Зозулі точно буде відомо після дообстеження та операції.

Як повідомляв УНІАН, Зозуля отримав травму в матчі відбіркового циклу Євро-2016 Іспанія - Україна, який відбувся в Севільї минулої п'ятниці і завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Іспанії.