Ольга Харлан виграла етап Гран-прі з фехтування на шаблях

У Сеулі (Південна Корея) завершився етап Гран-прі з фехтування на шаблях, де у жіночому турнірі перемогу здобула українка Ольга Харлан, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка впевнено пройшла всі етапи змагань, а найбільш напруженим виявився бій у півфіналі, де вона зустрічалася з принциповим опонентом з Росії Софією Великою. В цьому бою Харлан виграла з перевагою в чотири уколи - 15:11.

До цього, у чвертьфіналі вона розгромила угорку Аніту Мартон - 15:5, а у вирішальному поєдинку виявилася сильнішою американки Ібтіхай Мухаммад - 15:9.

Цікаво, що ще одна спортсменка з "Великої трійки" лідерів світового фехтування на шаблях, поряд з Харлан і Великою, американка Маріель Загуніс розділила з Великою 3-е місце, програвши у півфіналі Мухаммад.

Українка Галина Пундик посіла підсумкове 13-е місце.

У чоловіків найсильнішим виявився Ніколас Лімбах (Німеччина), який переміг у фіналі француза Ніколя Руссе з рахунком 15:8.

Українець Андрій Ягодка зайняв 15-е підсумкове місце.