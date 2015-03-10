Лідер "Динамо" Ярмоленко зможе зіграти проти "Евертона" в Лізі Європи
18:29, 10 березня 2015Спорт
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Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув апеляцію київського «Динамо» стосовно двох гравців, вилучених в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Генгаму" та змінив власні рішення.
Яромленко зможе допомогти "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи / fcdynamo.kiev.ua
Зміни стосуються Андрія Ярмоленко, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).
Комітет прийняв рішення скоротити дискваліфікацію Андрія Ярмоленка з трьох матчів до одного і залишити в силі дискваліфікацію Юнеса Беланда терміном на три гри.
Таким чином, Ярмоленко, який пропустив матч 1/16 фіналу "Динамо" - "Генгам", зможе зіграти вже в першому матчі 1/8 фіналу проти англійського "Евертона" (Ліверпуль), який відбудеться в четвер, 12 березня. Що стосується французького легіонера "Динамо", то Беланада пропустить обидві гри з англійцями.
Як повідомляв УНІАН, матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Евертон" - "Динамо" відбудуться 12 та 19 березня.
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