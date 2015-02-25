Тренер "Динамо" Ребров: Слабкі сторони є у будь-якої команди, «Генгам» не виняток

Про це він заявив на передматчевій прес-конференції в Києві.

Зокрема, Ребров зазначив: "Слабкі сторони є у будь-якої команди, і «Генгам» не виняток. Хочу відзначити, що те, що ми забили перший м'яч, і те, як грали перші 40 хвилин, мене задовольнило. Хоча нам було важко, ми грали перший матч сезону. І я думаю, що завтра треба взяти все те хороше, що було в першому матчі, ще раз проаналізувати і зіграти на максимумі своїх можливостей".

У свою чергу, говорячи про переваги суперника тренер "Динамо" зазначив: "Ми знаємо про силу контратак «Генгама». Але ми справлялися з цим козирем суперника у першому матчі. І в перші 40 хвилин гри не давали їм контратакувати. Пройшла хіба що контратака у Санкаре, яку ми нейтралізували. Я думаю, що завтра вони будуть грати так само. Ми розуміємо, що більшу частину своїх м'ячів вони забивають після контратак, і ми це врахуємо".

Говорячи про ймовірність попадання Мбокані і Гармаша в склад, тренер зазначив: "Ймовірність є. Мбокані вчора тренувався в загальній групі, сьогодні теж буде. Але треба дивитися на стан гравців, чи вони готові терпіти і працювати в такій важливій для нас грі. І важливо не ризикувати здоров'ям гравців. Це важливі для нас гравці і не хотілося б, щоб перед стартом другого кола УПЛ вони випали".

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Генгам" відбудеться 26 лютого у Києві, на НСК "Олімпійський".

Перша гра між командами, що відбулася 19 лютого у Франції, завершилася скандальною перемогою господарів з рахунком 2:1. По ходу матчу, в кінцівці першого тайму при рахунку 0:1 на користь "Динамо", арбітр вилучив двох гравців, залишивши український клуб удев'ятьох проти 11 суперників.