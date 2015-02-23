«Сумчанка» виборола «бронзу» в розіграші Кубку європейських чемпіонів з індорхокею

15:33, 23 лютого 2015
Спорт
74

Муніципальний хокейний клуб «Сумчанка» виборов бронзові нагороди в розіграші Кубку європейських чемпіонів з індорхокею серед жінок, що проходив 20-22 лютого в литовському місті Шауляй.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу.

У своїй підгрупі «Сумчанка» посіла друге місце, поступившись німкеням з UHC Hamburg (2:5) та вигравши у англійського Reading HC (4:2) і голландського HC ‘s-Hertogenbosch (3:2).

У півфіналі сумчанкам протистояли переможці іншої підгрупи – іспанки з Club de Campo. Матч завершився нічиєю 4:4. За підсумками серії булітів (1:3) у фінал вийшли представниці Мадриду.

У поєдинку за бронзові медалі сумчанки зустрілися з чеською командою SK Slavia із Праги. Програючи в ході гри три м’ячі, українська команда згодом зрівняла рахунок, а потім суперники обмінялася голами – 4:4. Основний час переможця не виявив, і командам довелося виконувати серію післяматчевих пенальті, в яких точнішими були підопічні Світлани Макаєвої – 2:1.

Після виграшу у 2009 році срібних медалей на аналогічному турнірі в історії сумської команди це другий вагомий здобуток.

Переможцем Кубку європейських чемпіонів 2015 р. стала німецька команда «Гамбург», яка з рахунком 8:0 переграла своїх суперниць із мадридського «Клуб де Кампо».

Капітан сумської команди Марина Виноградова визнана кращим гравцем Кубку європейських чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, національна збірна України з індорхокею, що стала 6-ю на світовій першості на початку лютого в Лейпцигу, складається з гравців МХК «Сумчанка» та вихованок сумської школи Яни Ворушило та Марини Хілько, що зараз виступають відповідно за іспанський Polo de Barcelona та білоруський ХК «Мінськ».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter