«Сумчанка» виборола «бронзу» в розіграші Кубку європейських чемпіонів з індорхокею

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу.

У своїй підгрупі «Сумчанка» посіла друге місце, поступившись німкеням з UHC Hamburg (2:5) та вигравши у англійського Reading HC (4:2) і голландського HC ‘s-Hertogenbosch (3:2).

У півфіналі сумчанкам протистояли переможці іншої підгрупи – іспанки з Club de Campo. Матч завершився нічиєю 4:4. За підсумками серії булітів (1:3) у фінал вийшли представниці Мадриду.

У поєдинку за бронзові медалі сумчанки зустрілися з чеською командою SK Slavia із Праги. Програючи в ході гри три м’ячі, українська команда згодом зрівняла рахунок, а потім суперники обмінялася голами – 4:4. Основний час переможця не виявив, і командам довелося виконувати серію післяматчевих пенальті, в яких точнішими були підопічні Світлани Макаєвої – 2:1.

Після виграшу у 2009 році срібних медалей на аналогічному турнірі в історії сумської команди це другий вагомий здобуток.

Переможцем Кубку європейських чемпіонів 2015 р. стала німецька команда «Гамбург», яка з рахунком 8:0 переграла своїх суперниць із мадридського «Клуб де Кампо».

Капітан сумської команди Марина Виноградова визнана кращим гравцем Кубку європейських чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, національна збірна України з індорхокею, що стала 6-ю на світовій першості на початку лютого в Лейпцигу, складається з гравців МХК «Сумчанка» та вихованок сумської школи Яни Ворушило та Марини Хілько, що зараз виступають відповідно за іспанський Polo de Barcelona та білоруський ХК «Мінськ».