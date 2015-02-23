Юнацька збірна України з біатлону виборола срібло естафети Чемпіонату світу

Команда не тільки нав'язувала серйозну боротьбу сильним суперникам, але й навіть лідирувала протягом половини дистанції, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Вперше українська збірна вийшла вперед за кілометр до закінчення першого етапу, коли Віталій Труш, використавши по одному додатковому патрону на кожній стрільбі, ліквідував 9-секундне відставання від білоруса Павла Поплавського і довів свій відрізок до перемоги. На другому етапі виступав Назарій Цебринский. Виходячи з результатів індивідуальних гонок у Раубічах, другий етап викликав, мабуть, найбільші побоювання у складі нашої збірної, але Цебринский витратив три запасних патрони на стрільбі а по швидкості виявився кращим. Передаючи естафету першим, Цебринский, в парі з суперником з Росії, збільшив до хвилини відрив від представників Норвегії, Білорусі та Швейцарії. Завершальний етап став дуеллю Дмитра Івасенко і росіянина Кирила Стрельцова. Три запасних патрони завадили українцю створити гучну сенсацію турніру.

У підсумку, збірна Росії здолала дистанцію за 1 година 04 хвилини 01.2 секунди. Українці відстали на 37.7 секунди, представники Норвегії - на 2 хвилини 02.5 секунди.

Ця медаль стала четвертою для збірної України на ЧС в Раубічі. Раніше Юлія Журавок завоювала золото в індивідуальній гонці і бронзу в гонці переслідування серед юніорів (вік - 19-21 рік), а Ганна Кривонос - золото в індивідуальній гонці серед дівчат (до 19 років).