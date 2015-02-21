Українські стрибуни у воду завоювали золото й бронзу етапу Гран-прі

В німецькому місті Росток розпочався етап Гран-прі зі стрибків у воду, де українці завоювали дві нагороди - золото й бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У синхронних стрибках з 3-метрового трампліну український дует Ілля Кваша-Олександр Горшковозов з результатом 406.11 бала здобув медаль найвищого ґатунку. На другому місці дует з Китаю Бовен Хуанг / Юмінг Жонг - 377,76, на третьому - росіяни Євген та В`ячеслав Новолесови - 359.40.

У свою чергу, у індивідуальних стрибках з 3-метрового трампліна Ілля Кваша посів третє місце. «Бронзовий» результат нашого стрибуна у воду – 462.60 бала. Чемпіоном у цій дисципліні став мексиканець Джахір Окампо - 489,80 бала, у Жіанфенг Пенга з Китаю другий результат - 482 бала рівно.

Етап Гран-прі в Німеччині триває 20-22 лютого.