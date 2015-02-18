Тренер "Дніпра" Маркевич: "Олімпіакос" демонструє якісний футбол"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Зокрема, Маркевич зазначив: "Особливу увагу напередодні ми приділяли матчам «Олімпіакоса» з «Атлетіко» та «Ювентусом». У них суперник показав якісний футбол. Тому ж «Атлетіко» забили три голи, що не так просто. Рівень команди досить високий. Але мені здається, що вона грає у той же футбол, що й раніше".

Щодо прогнозу на завтрашню гру, Маркевич зазначив: "Все буде вирішуватися в повторній грі. Звичайно, завтра будемо грати на перемогу, «Олімпіакос», думаю, також. Хто переможе - покаже час".

Говорячи про те, наскільки змінилася грецька команда з часів протистояння "Металіста" з "Олімпіакосом" (сезон-2011/12), колишній тренер "Металіста", який нині очолює "Дніпро", зазначив: "Помінялися тренери, багато гравців. Але і тоді, при Мічелі, і зараз «Олімпіакос» грає в комбінаційний футбол, який мені подобається. Буде цікаво зіграти з цією командою ще раз".

У свою чергу, гравець "Дніпра" Євген Чеберячко зазначив: "Вважаю, стан нашої команди хороший. Не відмінний, але гарний. Ми плідно провели зимові збори. Що стосується особистої позиції на полі, то мені все одно, де грати. Де найбільше потрібен команді, там і буду грати".

Щодо вражень про "Олімпіакос" футболіст зазначив: "Команда хорошого європейського рівня, рівня Ліги чемпіонів. У ній зібрані дуже сильні футболісти, такі як Афеллай, Домінгес, Мітроглу. А як ми будемо грати, нам скажуть на передматчевій установці".

Говорячи про мотивацію своєї команди Чеберячко зазначив: "Мотивація у нас буде на гранично високому рівні".

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи УЄФА "Дніпро" - "Олімпіакос" відбудеться 19 лютого.

Сайт УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу о 20.00.