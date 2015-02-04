Українець Стаховський програв у другому колі тенісного турніру в Загребі

Матч завершився з рахунком 2:6, 1:6, повідомляє офіційний сайт турніру.

У грі, яка тривала 1 годину 4 хвилини, Стаховський виконав 1 подачу на виліт, допустив 2 подвійні помилки, виграв 14 з 29 розіграшів при першій подачі м'яча і 9 з 23 розіграшів при другій подачі м'яча. Українцю вдалися 55% подач з першого м'яча.

У той же час, на рахунку суперника 62% вдалих подач з першого м'яча, 20 з 32 виграшів на першій подачі і 14 з 19 - на другий.

Напередодні, з боротьби в цьому турнірі вибув ще один українець Ілля Марченко, який програв сербу Віктору Троїцкі з рахунком 6:4, 6:7, 6:7.

Як повідомляв УНІАН, Стаховський виграв перший з чотирьох титулів в кар'єрі саме на турнірі в Загребі, де він став переможцем у 2008-му році.