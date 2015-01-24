"Шахтар" обіграв "Інтернасьонал" в четвертому матчі бразильського турне

Донецький "Шахтар" провів четвертий матч у рамках турне по Бразилії, де в Порту-Алегрі здобув перемогу над "Iнтернасьоналем" - 2:1.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Вже на 5-й хвилині Луїс Адріано отримав пас на хід, вийшов один на один з воротарем і вразив дальній кут. Цікаво, що гравець забив гол своїй колишній команді.

А на 26-й хвилині Фред видав відмінну розрізну передачу в штрафну на Тайсона і ще один екс-гравець «Інтернасьоналя» прийняв м'яч і другим дотиком відправив його у ворота.

Після цього гірники зосередилися на збереженні своєї переваги і досягли успіху в цьому. Господарі поля відіграли лише один гол. На 52-й хвилині Арангіс у штрафному майданчику «гірників» скористався скидкою партнера головою і пробив повз П'ятова у сітку воріт - 2:1.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Шахтар" в рамках Турне Бразилії 2 матчі програв і 1 звів внічию.

У завершальному матчі туру по Бразилії 25 січня «Шахтар» зустрінеться з «Крузейро» з Белу-Орізонті.