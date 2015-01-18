"Шахтар" зіграв внічию з "Фламенго" у другому матчі бразильського турне

У столиці Бразилії місті Бразиліа завершився другий товариський матч донецького "Шахтаря" в рамках Бразильського турне-2015, в якому гірники грали з "Фламенго" (Ріо-де-Жанейро) і звели матч внічию - 0:0.

Гра виявилася куди менш цікавою і багатою на події, ніж перший матч турне.

На відміну від гри в Салвадорі з "Байєю", програній "Шахтарем" з рахунком 2:3, матч у Бразиліа пройшов в куди більш обережній боротьбі, з акцентом на оборону. У підсумку, жодному з колективів так і не вдалося забити гол.

Третій матч у рамках турне в Бразилії гірники проведуть 21 січня проти "Атлетіко Мінейро" (Белу-Орізонті).