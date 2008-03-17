Михайличенко викликав у збірну двох новачків (фото)

Головний тренер національної збірної України оприлюднив список футболістів, які викликані на товариський матч проти збірної Сербії, який відбудеться 26-го березня.

Як відзначає Football.ua, вперше виклик в першу команду країни одержали нападаючий Динамо Артем Кравець і півзахисник Таврії Денис Голайдо. У іншому в списку Олексія Михайличенка люди знайомі.

Воротарі: Шовковський (Динамо), Шуст (Шахтар);

захисники: Несмачний, Допілка (обидва – Динамо), Русол (Дніпро), Шевчук, Чигринський, Кучер (всі – Шахтар);

півзахисники: Голайдо (Таврія), Гай (Шахтар), Тимощук (Зеніт, Росія), Гусєв, Михалик (обидва - Динамо), Назаренко, Ротань (Дніпро);

нападаючі: Шевченко (Челсі, Англія), Воронін (Ліверпуль, Англія), Воробей (Дніпро), Гладкий (Шахтар), Кравець (Динамо).

Спершу наставник української збірної прокоментував виклик в національну команду Дениса Голайдо, який не має такої широкої популярності як Артем Кравець, який вистрілив при Юрієві Сьоміні.

"Я особисто, а також мій помічник Михайлов дивилися матчі за участю Таврії. Також ми консультувалися з наставником сімферопольської команди з приводу цього півзахисника. І почули з вуст клубного наставника гравця тільки позитивні відгуки про нього. Я вважаю, що ці молоді хлопці (мааються на увазі також Кравець і Допілка) заслужили свій шанс спробувати себе в національній збірній країни".

"У нас є список з 45-ти гравців, за якими ми стежимо, і ведемо їх досьє. Ці гравці є футболістами в збірній, а також претендентами на потрапляння в неї. Можу сказати, що новачки з часом ще з`являтимуться".

Виклик в збірну Андрія Шевченка, який останнім часом не має ігрової практики в своєму клубі, Олексій Михайличенко прокоментував таким чином: "У мене була розмова з ним. Він сказав мені, що вже повністю відновився, і готовий на всі сто процентів. Загалом, Андрій рветься в бій. Це саме стосується і Андрія Вороніна".

"У команду цього разу викликано всього двадцять гравців. Але регламент матчу не дозволяє робити багато замін, так що навіть у такому разі не всі викликані в команду люди зможуть вийти на поле в грі з сербською командою".

"Більшість гравців збірної представляють Шахтар і Динамо. Ми просили, щоб ігри чемпіонату цих команд перенесли з 23-го березня на 22-е або 21-е, але нам у цьому відмовили. У такій ситуації тренувальна робота в збірній практично сходить нанівець». Хлопцям потрібно буде відновитися після ігор за свої клуби, а також будуть проведені теоретичні заняття з гравцями".

"Що стосується початку весняної частини чемпіонату, то безпомилково її не провів ніхто, навіть з тих, хто був викликаний мною в збірну. Вважаю, що загострювати увагу на грі Олександра Шовковського не варто. Мені не сподобалася також гра збірників Дніпра, які в перших матчах чемпіонату, що поновився, зіграли нижче за свої можливості".

Таку велику кількість нападаючих в своїй збірній нинішнього скликання наставник пояснив таким чином: "Ми знаємо, що Воронін і Воробей є універсальними футболістами. Звичайно ж, мені хотілося б наситити лінію півзахисту, але на даний момент я бачу свою збірну, складену саме з тих людей, яких я викликав у неї".