Баскетболіст Лэнь зробив другий "дабл-дабл" поспіль у матчі НБА

Український легіонер клубу Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" Олексій Лэнь зробив "дабл-дабл" (більше 10 очок в двох статистичних показниках) у другій грі поспіль за свій клуб.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У матчі "Фінікса" проти "Клівленд Кавальєрс", який команда Лэня виграла з рахунком 107:100, українець набрав 13 очок і зробив 10 підборів. Крім того, на його рахунку 3 перехоплення.

У попередній грі "Фінікса" проти "Мемфіс Грізліс", яка відбулася два дні тому, в ніч на 12 січня за київським часом, Лэнь провів на майданчику 31 хвилину, за які набрав 14 очок, зробив 13 підборів, 1 перехоплення, 2 блок-шота, а також допустив 3 втрати і отримав 6 фолів. Тоді "Фінікс" програв з рахунком 110:122.

Лэнь вже п'ять разів у нинішньому сезоні робив "дабл-дабл". Перший у кар'єрі "дабл-дабл" в НБА українець зробив у цьому сезоні, в ніч на 1 листопада 2014 року, коли в грі проти чинного чемпіона "Сан-Антоніо" набрав 10 очок, зробив 11 підбирань, а також 1 передачу та 1 блок-шот.