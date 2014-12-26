"Динамо" буде уникати товариських матчів з російськими клубами - Суркіс

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Такої принципової позиції (не грати з російськими клбами - ред.) немає, але якщо є можливість провести спаринг із будь-якою іншою командою, щоб не було зайвого ажіотажу та порожніх балачок на тему політики, ми будемо намагатися втриматися від спарингів із російськими клубами в цей час", - сказав Суркіс.

Читайте такожТренером дубля київського "Динамо" призначений Вадим ЄвтушенкоТакож він спростував чутки про заборону спарингів з конкретними клубами.

"Те, що писали в Інтернеті про те, що я нібито категорично заборонив грати із «Краснодаром» чи «Кубанню», не відповідає дійсності. Але моя позиція така, що якщо цих спарингів можна уникнути, то краще так і зробити, аби не було зайвого антагонізму, якого й так вистачає. На жаль, сьогодні в нашому суспільстві негативна енергетика переважає над позитивною", - заявив Суркіс.