Томенко закликає уряд спростити держзакупівлі для олімпійської збірної

Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО закликає уряд сприяти спрощенню процедури тендерних закупівель для національної олімпійської збірної України, щоб забезпечити її участь в Олімпіаді 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив під час засідання виконавчого комітету Національного олімпійського комітету, на якому розглядалося питання забезпечення підготовки та участі українських спортсменів в ХХІХ Олімпійських Іграх у Пекіні, що відбудуться у серпні.

„Ситуація, яка склалася з підготовкою нашої збірної до участі в Олімпійських іграх, зокрема, в частині матеріального та організаційного забезпечення, свідчить про те, що поки діє закон „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” у нинішній редакції, неможливо в такий короткий термін виконати усі необхідні організаційні та технічні процедури, щоб належним чином підготувати українську збірну до участи в Олімпіаді”, - сказав він.

На думку М.ТОМЕНКА, ситуацію, що склалася, може врятувати лише уряд, який своєю постановою може посприяти спрощенню процедури тендерних закупівель для національної олімпійської збірної України.

На засіданні М.ТОМЕНКО також запропонував виконкому НОК поінформувати громадськість про принципи формування офіційної делегації на Олімпіаду в Пекін та вніс пропозиції щодо інформаційного забезпечення виступів українських спортсменів та щодо механізмів розміщення соціальної реклами на підтримку українського олімпійського руху.