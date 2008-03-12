Закінчився матч Зеніт - Марсель

Закінчився матч 1/8 фіналу Кубка УЄФА між пітерським Зенітом і марсельським Олімпіком.

Зеніт - Марсель 2:0 (Погребняк 39, 77).

За підсумком двох матчів рахунок 3:3 (перший матч у Франції Зеніт програв 3:1), і гол чужого поля виводить пітерців до чвертьфіналу!..

У схожій ситуації другий чвертьфіналіст - команда Байєр, яка програла сьогодні Гамбургові на його полі 3:2 (Троховскі 53, Герреро 65, ван дер Ваарт 81 - Бербарез 18, Геказ 55), але відстояла свою перевагу з першого матчу (1:0). У підсумку - теж 3:3, при двох голах на полі суперника.