Жіноча збірна України з гандболу програла перший матч Євро

У Дебрецені (Угорщина) завершився стартовий матч збірної України з гандболу на Чемпіонаті Європи, в якому вона програла команді Данії з рахунком 23:32.

Українки зуміли на рівних протистояти суперницям тільки в перші п'ять хвилин гри, до рахунку 4:4.

На початку матчу підопічні Леоніда Ратнера навіть двічі вели в рахунку - 3:2 і 4:3, але потім пропустили ривок суперниць - 0:4 (4:7) і, в подальшому, так і не зуміли жодного разу вийти вперед. Більш того, якщо перший тайм українки програли з різницею у 3 м'ячі - 11:14, то після перерви остаточно віддали ініціативу суперницям, програвши тайм з різницею у 6 м'ячів - 12:18.

Кращим гравцем матчу у складі збірної України стала Вікторія Борщенко, яка забила 7 голів.

Чемпіонат Європи з гандболу серед жіночих команд проходить в Угорщині і Хорватії з 7 по 21 грудня.

Збірна України виступає в одній групі з командами Данії, Норвегії та Румунії. Згідно з регламентом турніру у другий груповий турнір виходять три кращі команди з кожного квартету.