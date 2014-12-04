Біатлоністка Семеренко завоювала бронзу індивідуальної гонки Кубка світу

У шведському Естерсунді завершилася жіноча індивідуальна гонка в рамках 1-го етапу Кубка світу сезону 2014/15, в якій українка Валентина Семеренко посіла 3-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка не допустила жодного промаху на вогневих рубежах, подолавши дистанцію з відставанням у 38,1 секунди від основних суперниць. Варто відзначити, що українка суттєво програла їм у швидкості. Переможниця гонки Дар'я Домрачева (Білорусь) та срібний призер Кайса Маккарайнен (Фінляндія) промахнулися по 2 рази, отримавши, згідно з регламентом гонки, по 2 хвилини штрафу.

Як повідомляв УНІАН, раніше на старті Кубка світу Сергій Семенов виборов срібло у чоловічій індивідуальній гонці.

У першій гонці сезону - змішаній естафеті збірна України посіла 4-е місце.