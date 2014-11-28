Збірна України буде посіяна у другому кошику під час жеребкування Євробаскету-2015

Зокрема, збірна України буде посіяний під час жеребкування у другому кошику, повідомляє офіційний сайт FIBA-Europe.

Разом з українцями будуть посіяні команди Словенії, Сербії та Фінляндії.

Склад решти п'яти кошиків наступний: Кошик 1 - Франція, Литва, Іспанія, Хорватія; Кошик 3 - Греція, Туреччина, Латвія, Боснія і Герцеговина; Кошик 4 - Польща, Бельгія, Македонія, Італія; Кошик 5 - Німеччина, Ізраїль, Чехія, Грузія; Кошик 6 - Нідерланди, Росія, Ісландія, Естонія.

Жеребкування відбудеться 8 грудня у Парижі.

Згідно з регламентом турніру, на першому етапі будуть складені 4 групи по 6 команд в кожній.

Євробаскет-2015 пройде у вересні наступного року, а його господарями стануть одразу чотири країни - Франція, Латвія, Хорватія і Німеччина.

Як повідомляв УНІАН, спочатку Євробаскет-2015 повинен був пройти в Україні, але країна позбулася права проведення змагань через нестабільну ситуацію і неможливість гарантувати проведення змагання на високому організаційному рівні. Разом з тим, FIBA-Europe надала Україні право провести наступний Євробаскет-2017.