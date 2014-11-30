Міжнародна тенісна Прем'єр-ліга IPTL, 2-й тур: відео онлайн-трансляція

У п'ятницю в Манілі (Філіппіни) стартувала серію престижних комерційних турнірів Міжнародна тенісна Прем'єр-ліга, яка триватиме до 13 грудня.

У чотирьох країнах Азії (Філіппіни, Сінгапур, Індія, ОАЕ) пройдуть матчі за участю чотирьох команд, складених із зірок світового тенісу, повідомляє офіційний сайт IPTL.

У розпал сезону відпусток, коли тенісний сезон тільки завершився, комерційний турнір за участю найсильніших гравців світу є єдиною можливістю для любителів тенісу побачити усіх зірок на корті. А призовий фонд турніру - 24 млн. доларів США, перевершує фонд будь-якого змагання серії "Великого шолома", включаючи найвідоміший у світі Вімблдонський турнір.

У складах чотирьох команд - "Маніла Меверікс", "Сінгапур Сламмерс", "Мікромакс Індіан" і "ОАЕ Роялс" - будуть представлені гравці еліти як чоловічого, так і жіночого рейтингів. З кращих тенісистів-чоловіків у турнірі візьмуть участь Новак Джокович, Роджер Федерер, Енді Маррей, Марін Чіліч, Томаш Бердих, Жо-Вілфрід Цонга і Гаель Монфіс. Жіночу частину команд складуть Серена Вільямс, Марія Шарапова, Ана Іванович, Ежені Бушар і Кароліна Возняцкі. Крім того, у складах команд широко представлені зірки минулих років, прославлені ветерани - Ллейтон Хьюітт, Патрік Рафтер, Андре Агассі, Піт Сампрас, Горан Іванішевіч, Карлос Мойя і Фабріс Санторо.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчів першого етапу змагань у Манілі в суботу і неділю - 29-30 листопада.

Початок матчів об 11.00 і 15.15.