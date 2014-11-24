ФІФА назвала п'ятірку претендентів на звання найкращого воротаря року

14:41, 24 листопада 2014
Спорт
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Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) та Союзу футболістів-професіоналів (ФІФпро) назвав п'ятірку воротарів серед яких буде обраний кращий голкіпер 2014 року.

Кто-то из этой пятерки станет лучшим вратарем 2014 года / fifa.com

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

До п'ятірки увійшли Мануель Нойер ("Баварія", Мюнхен, Німеччина), Клаудіо Браво ("Барселона", Іспанія), Тібо Куртуа ("Челсі", Лондон, Англія), Ікер Касільяс ("Реал", Мадрид, Іспанія) і Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Турін, Італія).

Цікаво, що Браво і Куртуа вперше потрапили в п'ятірку номінантів найпрестижнішої нагороди, в той час як Буффон з`являється в списку кращих у десятий раз поспіль - з 2005 року.

Претенденти на титул кращого захисника, півзахисника і нападника будуть оголошені 26 листопада, 28 листопада і 1 грудня, відповідно.

Символічна збірна кращих гравців світу 2014 року буде оприлюднена під час церемонії вручення "Золотого м'яча-2014", яка відбудеться 12 січня 2015 року.

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