ФІФА назвала п'ятірку претендентів на звання найкращого воротаря року
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) та Союзу футболістів-професіоналів (ФІФпро) назвав п'ятірку воротарів серед яких буде обраний кращий голкіпер 2014 року.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
До п'ятірки увійшли Мануель Нойер ("Баварія", Мюнхен, Німеччина), Клаудіо Браво ("Барселона", Іспанія), Тібо Куртуа ("Челсі", Лондон, Англія), Ікер Касільяс ("Реал", Мадрид, Іспанія) і Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Турін, Італія).
Цікаво, що Браво і Куртуа вперше потрапили в п'ятірку номінантів найпрестижнішої нагороди, в той час як Буффон з`являється в списку кращих у десятий раз поспіль - з 2005 року.
Претенденти на титул кращого захисника, півзахисника і нападника будуть оголошені 26 листопада, 28 листопада і 1 грудня, відповідно.
Символічна збірна кращих гравців світу 2014 року буде оприлюднена під час церемонії вручення "Золотого м'яча-2014", яка відбудеться 12 січня 2015 року.