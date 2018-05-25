Перший етап чемпіонату з дворового футболу виграла команда «Молодь»

У фіналі першого етапу Всеукраїнського чемпіонату з дворового футболу перемогла полтавська команда «Молодь».

В Києві завершився перший етап Всеукраїнського Чемпіонату з дворового футболу, що проводиться в рамках проекту «Мільйон на стадіон». Переможцем турніру стала команда «Молодь» з Полтави.

руге і третє місця зайняли команда «Каскад» з Київської області та команда Суворовського району Одеси відповідно, пише офіційний сайт СПУ.

«Футбол — це мир, футбол — це здоров'я, футбол — це дружба, футбол — це спосіб життя. Ми з вами у досить стислі терміни провели перший етап чемпіонату. Це був не марафон, а спринтерський забіг. І сьогодні тут, у Києві, зібралися найкращі, щоб визначити переможця першого етапу. Але хто б не переміг, — всі команди, які беруть участь в фіналі, кращі з кращих. Сьогодні тих, хто програв, немає і не буде. За цей період ми всі стали кращими, стали сильнішими, стали цілеспрямованішими», — сказав на відкритті турніру голова Соціалістичної партії України і президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу Ілля Кива.

Кива також подякував усім, хто причетний до організації та проведення Чемпіонату.

«Цей турнір організовували різні структури. Всеукраїнська національна федерація дворового футболу, Федерація футболу України, Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти. Національна поліція — здавалося б, орган нагляду, теж приєдналася до організації чемпіонату. Дякую всім! Ми переслідували одну мету — більше посмішок на обличчях хлопців, більше дитячої радості», — сказав він.

В турнірі також взяли участь команди «Блискавка» з Чернігівської області, «Сартана» з Донецької області, «Сєвєродонецьк» з Луганської області, «Зала. Гімназія 86» з Харківської області і «Легіон 21» з Житомирської області. Всі учасники турніру отримали пам'ятні призи — футбольні м'ячі, почесні грамоти, а також — квитки на фінал Ліги чемпіонів серед жінок. Призери були нагороджені також медалями, а переможець — кубком.

Чемпіонат України з дворового футболу для підлітків 2003-2006 р.н. в рамках проекту «Мільйон на стадіон» розпочався 14 квітня в Полтаві. Він організований Всеукраїнською національною федерацією дворового футболу і Федерацією футболу України за підтримки Управління ювенальної юстиції Національної поліції України. Другий етап чемпіонату стартує 23 серпня — в День українського прапора. Його переможець отримає мільйон гривень на облаштування стадіону в своєму місті.