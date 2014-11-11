Тренер збірної України з футболу Фоменко викликав ще двох гравців

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Крім півзахисника одеського «Чорноморця» Кирила Ковальчука, котрий прибув у розташування національної команди напередодні, сьогодні вранці склад збірної поповнили оборонці луганської «Зорі» Віталій Вернидуб та Андрій Пилявський.

27-річний Вернидуб, який свого часу провів по два матчі за молодіжні збірні України U-18 та U-21, вперше отримав виклик до головної команди країни. Цього сезону захисник «Зорі» виходив у стартовому складі своєї команди у 10 з 11 матчів чемпіонату України. Єдину гру національної першості Віталій пропустив через ушкодження, з цієї ж причини не взяв участь у двох з шести матчів кваліфікації Ліги Європи. В решті ігор єврокубків Вернидуб незмінно виходив у стартовому складі.

Для іншого гравця луганчан – Андрія Пилявського, теперішній виклик до збірної вже третій. Цього року Михайло Фоменко двічі запрошував 25-річного гравця, котрий тоді захищав кольори ізраїльського «Маккабі» (Хайфа), для підготовки до товариських матчів проти США та Нігеру. В обох матчах Андрій потрапляв до заявки на гру, однак на поле не виходив. Цього сезону Пилявський взяв участь у шести матчах чемпіонату України, двох іграх національного Кубку та одній єврокубковій зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, збірна України 15 листопада проведе гру відбіркового турніру Євро-2016 против команди Люксембургу, а 18 листопада - товариський матч з командою Литви.