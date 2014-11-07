КДК ФФУ призначив "Говерлі" 10-денний тремін для розрахування з боргами перед колишнім тренером

Зокрема, ФК «Говерла» (Ужгород) надано десятиденний термін (з моменту отримання рішення КДК) для погашення заборгованості перед колишнім головним тренером клубу Севідовим О.В. згідно рішення Палати з вирішення спорів ФФУ від 27 листопада 2013 року №102/09/2013, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

В іншому випадку, головну команду ужгородського клубу буде автоматично позбавлено трьох турнірних очок у чемпіонаті України сезону 2014/2015 років (згідно пункту 3.8 статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ).

Онрім того, за некоректні жести та висловлювання на адресу арбітра під час матчу 1/8 фіналу розіграшу Кубка України між одеським «Чорноморцем» та дніпродзержинською «Сталлю», який відбувся 29 жовтня 2014 року, тренера одеської команди М. Савку дискваліфіковано на один матч (вже відбув покарання).

Два матчі пропустить футболіст «Полтави» М. Лісовий за небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми під час матчу 15-го туру чемпіонату першої ліги із охтирським «Нафтовиком-Укрнафтою» 2 листопада 2014 року.

На два матчі відсторонено футболіста стрийської «Скали» Н. Кмітя, вилученого з поля за небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми у матчі 14-го туру чемпіонату другої ліги із білоцерківським «Арсеналом-Київщиною», який проходив 23 жовтня 2014 року.