У двох сьогоднішніх матчах Прем'єр-ліги не було забито жодного гола

Полтавська "Ворскла" зіграла внічию матч української Прем'єр-ліги з маріупольським "Іллічівцем" - 0:0, а запорізький "Металург" на своєму полі з таким же рахунком завершив матч з одеським "Чорноморцем".

Обидві гри проходили в рамках 11-го туру УПЛ.

"Ворскла" у грі з "Іллічівцем" була явним фаворитом, так як йде у верхній частині турнірної таблиці, на відміну від замикаючого таблицю "Іллічівця". Тим не менш, маріупольцям вдалося вберегти свої ворота від голу і здобути третю нічию в турнірі. Тепер у команди 3 бали, але покинути 14-й рядок маріупольцям це не допомогло.

В іншому матчі дня, в Запоріжжі, зустрічалися команди, які перебувають у нижній частині таблиці, проте поправити своє турнірне становище нікому з них не вдалося.

Раніше, в п'ятницю, в рамках 11-го туру донецький "Шахтар" програв землякам з "Металурга" - 1:2, зазнавши першої поразки в історії донецького дербі.

Як повідомляв УНІАН, центральний матч туру Прем'єр-ліги "Дніпро" - "Динамо" відбудеться в неділю, 2 листопада, в Дніпропетровську.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.