Гімнаст Верняєв визнаний найкращим спортсменом України в жовтні

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Після чудового виступу на травневому чемпіонаті Європи у Софії, з якого Олег повернувся з золотою нагородою чемпіона Старого Світу та двома бронзовими медалями, на жовтневій світовій першості в китайському Нанкіні наш спортсмен у вправах на брусах впевнено здобув медаль найвищого ґатунку.

Це «золото» чемпіонату світу стало не тільки першим в кар'єрі Верняєва, а й першою золотою нагородою світової першості для України за останні 18 років.

Верняєв вже втретє отримує звання найкращого спортсмена місяця. Раніше гімнаст визнавався Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом України в листопаді-2012 та травні-2014.