Гімнаст Верняєв визнаний найкращим спортсменом України в жовтні
12:26, 30 жовтня 2014Спорт
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Чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом України в жовтні. Наставник спортсмена Геннадій Сартинський отримав визнання найкращого тренера місяця.
Олег Верняєв втретє визнаний кращим спортсменом місяця в Україні / noc-ukr.org
Про це повідомляє прес-служба НОК України.
Після чудового виступу на травневому чемпіонаті Європи у Софії, з якого Олег повернувся з золотою нагородою чемпіона Старого Світу та двома бронзовими медалями, на жовтневій світовій першості в китайському Нанкіні наш спортсмен у вправах на брусах впевнено здобув медаль найвищого ґатунку.
Це «золото» чемпіонату світу стало не тільки першим в кар'єрі Верняєва, а й першою золотою нагородою світової першості для України за останні 18 років.
Верняєв вже втретє отримує звання найкращого спортсмена місяця. Раніше гімнаст визнавався Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом України в листопаді-2012 та травні-2014.
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