Микола Вересень запросить до студії головного тренера збірної України з важкої атлетики Василя Кулака

12:39, 03 березня 2008
Спорт
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Сьогодні 3 березня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь  Василь Кулак -  головний тренер збірної України з важкої атлетики. Єдиний в світі спеціаліст, який працює одночасно з чоловіками та жінками. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 4 березня о 18.40

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