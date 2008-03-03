Микола Вересень запросить до студії головного тренера збірної України з важкої атлетики Василя Кулака

Сьогодні 3 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Василь Кулак - головний тренер збірної України з важкої атлетики. Єдиний в світі спеціаліст, який працює одночасно з чоловіками та жінками. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 4 березня о 18.40