Менеджер тренувального табору Кличко зазначив, що підготовка до бою з Пулєвим йде за графіком

Менеджер тренувального табору Кличка і шеф-кухар українського чемпіона Девід Вільямс розповів, як проходить підготовка Володимира до майбутнього поєдинку з болгарином Кубратом Пулєвим.

Вільямс записав відеозвернення, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.

Зокрема, менеджер зазначив: "Володимир зараз знаходиться саме в такій формі, яку ми і планували - його відсоток жиру, його вага ідеальні, все йде за графіком. Ми в передчутті другої тижні спарингів. Вчора до нас прибули нові спаринг-партнери. Володимир виглядає фантастично, а його спаринг-партнери роблять неймовірну роботу. Все йде за планом".

"Наша команда з нетерпінням чекає майбутнього бою. Ми хочемо подякувати вас, фани, так як відчуваємо вашу підтримку і ми робимо все це заради вас. Спасибі і до нових зустрічей", - додав Вільямс.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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