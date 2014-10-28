Київське "Динамо" обіграло "Карпати" на останній хвилині матчу Кубка України

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Динамо" приймало львівські "Карпати" і виграло - 1:0.

Кияни подвоїли перевагу, здобуту в першій грі у Львові, і за сумою двох матчів вийшли у чвертьфінал.

У першій грі, що відбулася місяць тому у Львові, "Динамо" виграло з рахунком 1:0 завдяки голу, забитому на самому початку матчу, на 4-й хвилині польським легіонером Лукашем Теодорчиком. І в сьогоднішній грі господарям поля достатньо було не програти, щоб вийти у чвертьфінал.

Матч у Києві проходив за явною перевагою "Динамо", який є зараз одним з лідерів Прем'єр-ліги. Тим не менше, "Карпати" в черговий раз продемонстрували свій кубковий характер, протримавшись 90 хвилин на рівних із суперником. І лише в доданий арбітром час, на 91-й хвилині, кияни забили переможний гол. Олег Гусєв отримав пас ліворуч, пройшов по флангу і з ходу красиво перекинув м'яч через воротаря - 1:0.

Таким чином, рахунок за сумою двох матчів став 2:0 на користь "Динамо".

Раніше сьогодні запорізький "Металург" поступився донецькому "Олімпіку" на своєму полі з рахунком 0:4 (перша гра - 2:0 також на користь "Олімпіка") і пропустив донеччан у чвертьфінал.

Як повідомляв УНІАН, напередодні путівки в 1/4 фіналу здобули дніпропетровський "Дніпро" та донецький "Шахтар".

Матчі 1/8 фіналу Кубка України проходять 27-30 жовтня.