Матч за бронзові медалі не буде скасований на ЧС-2018 з футболу - президент ФІФА

На чемпіонаті світу-2018 з футболу не буде скасований матч за бронзові медалі. Про це в інтерв'ю журналістам у Москві заявив президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф Блаттер, повідомляє ТАСС.

"Матч за бронзу скасований не буде - він дуже важливий, - сказав Блаттер. - Я думаю, що й УЄФА не підтримає пропозицію про скасування, оскільки його голова Мішель Платіні в складі збірної Франції вигравав бронзу ЧС".

"Такі матчі завжди проходять у видовищній боротьбі", - додав глава ФІФА.

Генеральний секретар організації Жером Вальке також повідомив, що церемонія відкриття ЧС-2018 може бути проведена окремо від матчу-відкриття. "Можливо, вони пройдуть у різних містах, як було в Німеччині у 2006 році", - зазначив він.

Блаттер і Вальке знаходяться в Москві у зв'язку з презентацією емблеми чемпіонату світу. Емблему ЧС-2018 окрім них також представлять чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії Фабіо Каннаваро, міністр спорту РФ Віталій Мутко і відомий російський шоумен Іван Ургант.

Ігри ЧС-2018 заплановані на 12 стадіонах в 11 містах Росії - в Москві ("Лужники" і "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурзі, Казані, Нижньому Новгороді, Саранську, Калінінграді, Волгограді, Єкатеринбурзі, Самарі, Сочі і Ростові-на-Дону.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

В останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, через анексію РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.