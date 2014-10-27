Дисциплінарний комітет УЄФА почав розслідування порушень під час матчу «Металіст» - «Легія»
Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) почав розслідування по матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи між харківським «Металістом» і польською «Легією» (Варшава).
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Харківська команда може бути покарана за расистську поведінку вболівальників і запалені фаєри, а польський клуб через заворушення фанатів і заборонений банер на трибунах.
Справа буде розглядатися 13 листопада.
Крім того, УЄФА також розгляне інцидент у матчі "Слован" (Братислава, Словаччина) - "Спарта" (Прага, Чехія). Гра переривалася в кінці першого тайму, після того, як близько 40 фанатів "Спарти" перелізли через огорожу і почали бійку з уболівальниками "Слована". Крім того, фанати пошкодили крісла і кидали фаєри, багато з яких опинилися на газоні. Після 40-хвилинної паузи гра була відновлена.
Рішення по цій справі буде прийнято 30 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, під час матчу «Металіст» - «Легія» уболівальники гостьової команди вивісили на трибунах польський прапор з написом «Львів». Після матчу організація FARE відправила в УЄФА звіт про використання забороненої символіки.
Матч "Металіст" - "Легія" проходив 22 жовтня у Києві на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського і завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 0:1.