Дисциплінарний комітет УЄФА почав розслідування порушень під час матчу «Металіст» - «Легія»

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Харківська команда може бути покарана за расистську поведінку вболівальників і запалені фаєри, а польський клуб через заворушення фанатів і заборонений банер на трибунах.

Справа буде розглядатися 13 листопада.

Крім того, УЄФА також розгляне інцидент у матчі "Слован" (Братислава, Словаччина) - "Спарта" (Прага, Чехія). Гра переривалася в кінці першого тайму, після того, як близько 40 фанатів "Спарти" перелізли через огорожу і почали бійку з уболівальниками "Слована". Крім того, фанати пошкодили крісла і кидали фаєри, багато з яких опинилися на газоні. Після 40-хвилинної паузи гра була відновлена.

Рішення по цій справі буде прийнято 30 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу «Металіст» - «Легія» уболівальники гостьової команди вивісили на трибунах польський прапор з написом «Львів». Після матчу організація FARE відправила в УЄФА звіт про використання забороненої символіки.

Матч "Металіст" - "Легія" проходив 22 жовтня у Києві на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського і завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 0:1.