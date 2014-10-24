"Дніпро" програв матч Ліги Європи азербайджанському "Карабаху"

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" програв азербайджанському "Карабаху" з рахунком 0:1.

Доля матчу вирішилася в середині першого тайму.

Гра в Києві проходила з у приблизно рівній боротьбі. Дніпропетровці створили більше гольових моментів, але м'яч вперто не йшов у ворота суперника. У свою чергу, гості реалізували один з нечисленних своїх моментів. На 21-й хвилині Муарем Муарем в контратаці скористався відсутністю на фланзі Артема Федецького увійшов у штрафну і обігравши на замаху Дугласа Баселара і Ондржея Мазуха пробив у дальній від воротаря Дениса Бойка кут воріт, 0:1.

У час, що залишився першого тайму і в другому "Дніпро" намагався виправити становище, але так і не зміг жодного разу вразити ворота опонентів.

Таким чином, після 3-х турів на рахунку української команди залишилося 1 очко і вона займає останнє місце в Групі F. у італійського "Інтера" (Мілан) - 7 балів, "Карабаха" - 4, "Сент-Етьєна" (Франція) - 2.

Як повідомляв УНІАН, у 3-му турі Ліги Європи програли всі три українські команди. Крім "Дніпра" фіаско зазнали київське "Динамо", яке поступилося данському "Ольборгу" - 0:3, а також харківський "Металіст", який не зміг нічого протиставити польській "Легії" - 0:1.