"Синьо-жовті" візьмуть участь у світовому футзальному форумі вперше з 2016 року.

Національна збірна України з футзалу здолала команду Польщі в елітному раунді кваліфікації до Чемпіонату світу-2024. Рахунок матчу - 5:3 на користь "синьо-жовтих". Як повідомляється на сайті Української асоціації футболу, завдяки цій звитязі команда Олександра Косенка здобула путівку на Чемпіонат Світу 2024 року.

Аби здобути пряму путівку на чемпіонат світу, куди від Європи вже пробилися Казахстан, Франція, Іспанія й Португалія, українцям в останньому турі групового раунду потрібно було в гостьовому матчі перемогти Польщу.

Вирішивши це завдання, збірна України посіла перше місце в групі та здобула путівку на ЧС-2024. Наша команда виступить на футзальному мундіалі вперше з 2016 року.

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Додамо, що Чемпіонат Світу з футзалу проходитиме в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

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Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич відреагував на результати жеребкування плей-офф Ліги Європи. Як відомо, на стадії 1/8 фіналу гірники протистоятимуть французькому Марселю. За словами Пушича, його підопічних "чекає зустріч з великим клубом".

"Складний опонент, хороша команда, великий клуб. На цьому рівні взагалі немає легких суперників. У Лізі Європи всі команди можуть виступати в Лізі чемпіонів. Задоволений результатом жеребкування, буде дуже цікаво", - сказав наставник гірників.

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