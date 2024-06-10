Українка підкорила висоту у 2,01 метра.

Українська стрибкиня у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" на Чемпіонаті Європи, що триває у Римі. У фіналі уродженка Дніпра подолала висоту у 2,01 метра.

Ця позначка підкорилася їй лише з другої спроби. Втім, це дозволило Магучіх "перестрибнути" у підсумковому протоколі сербку Ангеліну Топич. А "бронзу" завоювала ще одна українка Ірина Геращенко.

Додамо, що результат Магучіх став найкращим для України в історії виступів на чемпіонатах Європи.

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У неділю, 9 червня, визначився переможець чоловічого тенісного Ролан Гаррос. Іспанець Карлос Алькарас у драматичному фіналі обіграв представника Німеччини Алєксандра Звєрєва.

Матч тривав майже 5 годин і завершився з рахунком 3:2 за сетами на користь іспанця - 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

На шляху до трофею Алькарас, окрім Звєрєва, здолав Джеффрі Вольфа, Єспера де Йонга, Себастьяна Корду, Фелікса Оже-Альяссіма, Стефаноса Циципаса та Янніка Сіннера.

Також УНІАН повідомляв, що Росію виключили з ФІДЕ за скаргою України - російська шахова федерація занадто захопилася анексією українських клубів.

Раніше Федерація шахів Росії офіційно включила до свого складу шахові клуби Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та Криму.

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