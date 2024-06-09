іспанець Карлос Алькарас у драматичному фіналі обіграв представника Німеччини Алєксандра Звєрєва.

Визначився переможець чоловічого тенісного Ролан Гаррос. іспанський тенісист Карлос Алькарас у драматичному фіналі обіграв представника Німеччина Алєксандра Звєрєва.

Матч тривав понад 2 години і завершився з рахунком 3:2 за сетами на користь іспанця - 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

Зазначимо, що на шляху до трофею Алькарас, окрім Звєрєва, здолав Джеффрі Вольфа, Єспера де Йонга, Себастьяна Корду, Фелікса Оже-Альяссіма, Стефаноса Циципаса та Янніка Сіннера.

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Варто зазначити, що Алькарас і Звєрєв уперше зіграли у фіналі Ролан Гаррос. При цьому іспанець виграв обидва попередні фінали турнірів Grand Slam - US Open-2022 та Вімблдон-2023, а для Звєрєва це був другий фінал - перший він програв на US Open у 2020-му році.