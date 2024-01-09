За понад 60 років творчості він опублікував більше тисячі шахових композицій.

В Одесі помер видатний шаховий композитор Юрій Гордіан.

Як повідомляє Федерація шахів України, 86-річний Гордіан помер учора, 8 січня.

"Пішов з життя видатний шаховий композитор України, міжнародний майстер, міжнародний арбітр, гросмейстер України з шахової композиції Юрій Маркович Гордіан… Висловлюємо щирі та глибокі співчуття його рідним та близьким", - заявили у федерації.

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Там перерахували перемоги та заслуги відомого одесита. Гордіан – заслужений майстер спорту України, чотириразовий чемпіон світу з шахової композиції у складі збірної СРСР, чемпіон та триразовий срібний призер чемпіонатів світу з шахової композиції у складі команди України. Також він – багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України в особистому та командному заліках. Протягом вісьмох років (2010 - 2018) Гордіан був головним редактором журналу "Проблеміст України", також є автором книг з шахової композиції.

У Федерації шахів Одеської області УНІАН уточнили, що прощання з видатним гросмейстером відбулося сьогодні, 9 січня.

Що відомо про Юрія Гордіана

Юрій Гордіан (син шахового композитора Марка Гордіана) народився в Одесі 24 березня 1937 року. Тренувався під керівництвом Самуїла Котлермана. Мав хороші перспективи в баскетболі — виступав за юнацьку збірну Одеси тощо. Першу шахову задачу надрукував у 1958 році. Загалом за понад 60 років творчості опублікував понад 1 тисячу композицій усіх жанрів, з яких понад 300 творів відзначені призами у різноманітних змаганнях. До альбомів Міжнародної шахової федерації відібрано загалом 45 його задач. Впродовж багатьох років – капітан збірної України на Всесоюзних змаганнях та чемпіонатах світу, у тому числі, коли збірна вперше брала участь у чемпіонаті як самостійна команда у 1997 році. Організатор багатьох фестивалів з шахової композиції.

За фахом — інженер-технолог ливарного виробництва. Після виходу на пенсію працював тренером-викладачем у шаховій школі.

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