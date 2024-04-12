Ірина Галай - перша українка, що підкорила Еверест.

Українська альпіністка Ірина Галай разом із непальським гідом Мінгма піднялась на вершину Анапурна (висота 8 091 метр), яка вважається найбільш небезпечним восьмитисячником у світі.

Як пише Сhampion, цей підйом став першим сходженням українки після початку повномасштабного вторгнення.

Перші місяці війни Галай провела у складі ТРО, тому своє сходження присвятила Збройним силам України, та 60 тисячам українок, які служать у ЗСУ.

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"Я маю з собою прапор, на ньому зображено логотип організації "Arm Women Now". Я взяла цей прапор, адже Анапурна — гора жіночого роду. Складна та серйозна, вважається найнебезпечнішою горою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки. Яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати і знищує всіх, хто наближається з поганими намірами", - прокоментувала вона.

Вона зазначила, що зараз у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО.

"Ці жінки — мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони — неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування", - каже Галай.

Наразі Ірина Галай спускається з гори разом з гідом. Вона стала першою українкою, яка піднялась на 8-тисячник в цьому сезоні.

Гора Аннапурна стабільно очолює рейтинги найбільш смертоносних вершин світу, хоча за висотою знаходиться всього лише на 10 місці. Рівень смертності серед альпіністів при сходженні становить 22% (станом на 2022 рік). Основна причина смертності – лавини. Але в той же час – це перший восьмитисячник, на який вдалося піднятися людині. Перше вдале сходження зробив Моріс Ерцог у 1950 році.

Ірина Галай підкорила гору Еверест у травні 2016 року, ставши першою українською жінкою, якій це вдалося. У 2021 році Галай підкорила другу за висотою гірську вершину Землі - К2, висота якої становить 8 тисяч 611 метрів.

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