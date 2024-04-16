Урочиста церемонія відбулась у Стародавній Олімпії, вогонь пронесуть 5000 км до Парижа.

У Греції урочисто запалили олімпійський вогонь для літніх Ігор 2024 року, що відбудуться у Парижі. Церемонія відбулася біля руїн храму Гери у Стародавній Олімпії, де у 776 році до нашої ери відбулася перша Олімпіада, інформує Euronews.

За традицією, вогонь запалили одягнені в довгі плісовані сукні актриси, що зображували давньогрецьких жриць.

"Однак через те, що у вівторок на Пелопоннесі було похмуро, олімпійський смолоскип довелося запалити не безпосередньо від сонячних променів, як завжди, а від вогню, отриманого таким чином напередодні, на генеральній репетиції. Він добу горів усередині давньогрецької амфори", - йдеться у статті.

Зазначається, що шлях вогню до Парижа займе понад 5 тисяч кілометрів. Спочатку його пронесуть до Афін, де 26 квітня передадуть організаторам паризької Олімпіади. Потім в афінському порту Пірей смолоскип занурять на судно, побудоване 1896-го року - в рік проведення перших сучасних Ігор. Очікується, що 8 травня він прибуде до французького Марселя.

"Першим факелоносцем став чемпіон Олімпіади в Токіо з академічного веслування Стефанос Дускос, потім естафету підхопила олімпійська чемпіонка з плавання Лор Маноду, а після неї – заступник голови Єврокомісії з питань захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас", - повідомляє видання.

Олімпіада-2024 - останні новини

Церемонію відкриття Олімпіади-2024 у Парижі можуть скасувати через загрозу терактів. Майже через тиждень після масштабного теракту у Москві французька розвідка була стурбована ймовірністю масового тероризму у Франції, повідомило Europe 1.

За даними видання, французька контррозвідка побоюється повернення масового тероризму до Франції, здійснюваного з використанням бойової зброї або таранів транспортних засобів.

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