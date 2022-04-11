Неймовірна золота медаль Паралімпійських Ігор - символ перемоги- залишається в Україні у Сергія Ємельянова!

Понад 1 млн загального результату - так завершився благодійний аукціон з головним лотом - золотою олімпійською медаллю - від телеведучої Соломії Вітвіцької та паралімпійського чемпіона Сергія Ємельянова, який понад тиждень проходив на офіційній сторінці телезірки у Фейсбук.

Неймовірним переможцем у активних торгах стала компанія WhiteBIT зі ставкою у 900 тисяч гривень (біля 30 000 у.о). Це одна з найбільших криптобірж в Європі, представлена у 150 країнах світу та співпрацює з Міністерством закордонних справ України. Справжні патріоти України, з якими ми перевершили ціль збору майже у 2 рази!

WhiteBIT обійшли у торгах Kenji Kito - представника японського аукціонного дому.

Володимир Носов, СЕО WhiteBit вирішив повернути золоту медаль власнику – Паралімпійцю Сергію Ємельянову і тепер вона завжди буде нагадувати про велику перемогу!

"Паралімпійці — приклад незламності духу, волі до життя та перемог попри складні умови. Ці риси зараз укотре демонструє українська нація. Нам було важливо підтримати благодійну ініціативу", — сказали в компанії.

Вітаємо переможця Сергія Ємельянова. За його добрий вчинок це подвійна нагорода!

Всього зібрано 1 млн 83 тисячі гривень. З них: 900 тисяч гривень за лот. Найбільший одноразовий внесок наразі склав 4000 у.о. (78000 грн). Цю суму на фонд Ти не Один 1+1 media перерахував Ігор Осташ, Посол України в Лівані. Кошти зібрали на благодійному концерті "Від Бейруту до Києва". Щиро вдячні і передамо фото медалі з автографом Сергія та подарунок від Соломії Вітвіцької особисто!

На картку Соломії для збору надійшло ще 80 тисяч гривень внесків. На Paypal - 820 доларів.

Благодійну мету досягнуто, і ми допоможемо укомплектувати 25 дшв і 30 механізовану бригади! Нашим захисникам придбаємо та передамо все необхідне - броня, тепловізори, автівка та інше. Про результати відзвітуємо.

"Дякую від серця всім, хто допомагав, ширив пост, залучав друзів, перераховував внески, а також Сергію Ємельянову – він знову нагороджений золотою медаллю за добре серце! Володимиру Носову – нашому переможцю, меценату! Ігорю Осташу. Всім хто допомогає Україні і ЗСУ – дякую! Ми обовязково переможемо!", - поділилася своїми враженнями Соломія Вітвіцька.

Золота медаль від Сергія Ємельянова стала символом перемоги для всіх нас. Її видатний виборов на Паралімпійських іграх в Японії два роки тому у змаганнях з параканое. Він завоював "золото" на байдарці на 200 метрів з вражаючим результатом 40.355 секунди! І обійшов тоді спортсмена з рф Леоніда Крилова. Знакова медаль! Заряджена принести удачу і перемогу!

Аукціон завершено та кожен охочий може підтримати єдиний збір благодійного фонду Ти не Один 1+1 media - зробивши свій внесок