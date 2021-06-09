Табір "жовто-синіх" в Румунії відвідав Мірча Луческу.

Коуч збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами після того, як його команда оселилася в Бухаресті. Саме в столиці Румунії "жовто-сині" будуть базуватися та готуватися до поєдинків.

Слова 44-річного наставника наводить офіційний сайт УАФ.

"Дуже приємно, що нас тепло зустріли в Бухаресті. Дуже дякую організаторам за зустріч. Також розташування збірної вже відвідав Мірча Луческу. Хлопці добре розмістилися. Ми дуже задоволені умовами. Насамперед він приїхав до нас, щоб привітати. Мірча працює в Україні. Він розуміє, що йому не потрібно бути втягнутим у нашу роботу. Звичайно, він допоможе нам, якщо щось знадобиться. Але ми з командою тут робимо іншу роботу напередодні турніру", - сказав "Шева".

"Певний тиск гравці відчуватимуть. Але це приємний тиск, оскільки фінальна частина Євро - один із найвідповідальніших моментів. Хлопці повинні насолодитися цим відчуттям і впоратися з ним", - додав легендарний спортсмен.

"Ми не нагнітаємо атмосферу, працюємо за розробленим планом. У нас є кілька днів для того, щоб краще підготуватися, ми будемо максимально їх використовувати. Готуємося до першої гри, яка буде дуже важливою. Я задоволений тим, як команда пройшла цей 21 день. Хлопці були під навантаженнями, і коли ми вже виходили з-під них, то побачили свіжість у команди, особливо в останньому матчі. Я задоволений грою з Кіпром".

"Що стосується кадрових проблем, то в нідерландців достатньо класних воротарів. Не думаю, що це їхня слабка позиція. Я взагалі вважаю, що в них немає слабких позицій. У цієї команди є не тільки Депай, але й низка футболістів, до яких ми дуже серйозно поставимося. Але наша ставка завжди робиться на командну гру. Індивідуально із жодним виконавцем грати ми не будемо. У нас є чітка конструкція гри, якої ми завжди дотримуємося", - поставив крапку Андрій Миколайович.

Нагадаємо, що перед відльотом в Румунію збірна влаштувала фотосесію й Шевченко допоміг одному з гравців зав'язати краватку.

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Автор: Артем Будрін