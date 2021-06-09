Екс-наставник "Динамо" не вимагав покращення контрактних умов.

Колишній керманич київського "Динамо" Сергій Ребров, котрий нещодавно очолив клуб з Об'єднаних Арабських Еміратів, розповів про свої гонорари під час роботи в угорському "Ференцвароші".

Слова 47-річного фахівця наводить nemzetisport.

"Моя зарплата була низькою. Я отримував великі бонуси, коли ми досягали успіху в єврокубках. Спочатку вийшли в Лігу Європи, потім у групу Ліги чемпіонів. Я багато працював заради успіхів і заслужив ці гроші. Ніколи не просив клуб підняти свою базову зарплату", - зазначив Ребров.

За інформацією угорських мас-медіа Ребров заробляв у "Ференцвароші" 700 тисяч євро на рік, а у своєму новому клубі, "Аль-Айні" з ОАЕ, його річний оклад становитиме 4 мільйони євро на рік.

Нагадаємо, що Реброва яскраво представили в новій команді.

Читайте такожЗіркова співачка розповіла про свій роман з екс-футболістом Ребровим (відео)

Сергій Ребров: кар'єра і досягнення

Ребров раніше очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

"Динамо" він двічі приводив до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.

З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.

У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін