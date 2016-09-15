Каноїст Ємельянов виграв 32-е золото Паралімпіади для України

У Ріо-де-Жанейро розіграні перші комплекти нагород восьмого змагального дня Паралімпіади, де у веслуванні на байдарках і каное золото завоював українець Сергій Ємельянов.

Наш спортсмен виграв гонку на каное в класі KL3.

Українець фінішував з результатом 39,810 секунди.

Другим фінішував німець Том Кірей, який відстав більш ніж на секунду (39,909), третім - Кайо Рібейро де Карвальо з Бразилії (40,199).

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України вже 82 нагороди - 32 золота, 23 срібла і 27 бронз.

Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 7 по 18 вересня.