Плавець Дубров став дворазовим чемпіоном Паралімпіади

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився черговий змагальний день Паралімпіади у плаванні, де золоту медаль на дистанції 100 метрів батерфляєм у класі S10 завоював українець Денис Дубров, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен подолав дистанцію за 54,71 секунди.

У боротьбі за медалі українець випередив свого співвітчизника Максима Кріпака (54,90) і Андре Бразила з Бразилії (56,50).

Медаль Дуброва стала 22-ю золотою для збірної України на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв УНІАН, змагання проходять з 7 по 18 вересня.