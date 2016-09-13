Плавець Дубров став дворазовим чемпіоном Паралімпіади
09:58, 13 вересня 2016Ріо-2016
804
Українець переміг у фінальному запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм.
Reuters
У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився черговий змагальний день Паралімпіади у плаванні, де золоту медаль на дистанції 100 метрів батерфляєм у класі S10 завоював українець Денис Дубров, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наш спортсмен подолав дистанцію за 54,71 секунди.
У боротьбі за медалі українець випередив свого співвітчизника Максима Кріпака (54,90) і Андре Бразила з Бразилії (56,50).
Медаль Дуброва стала 22-ю золотою для збірної України на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
Як повідомляв УНІАН, змагання проходять з 7 по 18 вересня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter