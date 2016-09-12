Українець Демчук став чемпіоном Паралімпіади у фехтуванні на шаблях
23:37, 12 вересня 2016Ріо-2016
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Золота медаль львівського спортсмена стала 21-ю для України на Іграх в Ріо-де-Жанейро.
Reuters
Українець Андрій Демчук завоював золоту медаль Паралімпіади-2016 у фехтуванні на шаблях серед спортсменів-візочників.
У фіналі шабліст зі Львова переміг угорця Річарда Освата з рахунком 15:8.
Ця золота медаль стала 21-ю для України на Іграх в Ріо-де-Жанейро і третьою протягом п'ятого дня змагань.
Як повідомляв УНІАН, раніше золото Паралімпіади-2016 виграли спринтер Ігор Квітів і фехтувальник Антон Дацко. Усього в активі України 54 медалі Ігор.
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