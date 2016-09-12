Українець Демчук став чемпіоном Паралімпіади у фехтуванні на шаблях

Українець Андрій Демчук завоював золоту медаль Паралімпіади-2016 у фехтуванні на шаблях серед спортсменів-візочників.

У фіналі шабліст зі Львова переміг угорця Річарда Освата з рахунком 15:8.

Ця золота медаль стала 21-ю для України на Іграх в Ріо-де-Жанейро і третьою протягом п'ятого дня змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше золото Паралімпіади-2016 виграли спринтер Ігор Квітів і фехтувальник Антон Дацко. Усього в активі України 54 медалі Ігор.