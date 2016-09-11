Українець Полянський з рекордом виграв золото Паралімпіади у веслуванні

Весляр Роман Полянський завоював золоту медаль Паралімпіади-2016, яка стала 13-ю для України на Іграх в Ріо-де-Жанейро.

Українець подолав дистанцію 1000 метрів в класі ASM1x за 4:39.56, встановивши паралімпійський рекорд. Срібло у цій дисципліні завоював австралієць Ерік Хорі, бронзу - британець Том Аггар.

Зазначимо, що змагання з веслування на байдарках і каное вперше були включені в програму Паралімпійських ігор.

Як повідомляв УНІАН, збірна України після трьох днів Паралімпіади займає третє місце в медальному заліку.