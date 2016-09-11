Українець Полянський з рекордом виграв золото Паралімпіади у веслуванні
16:56, 11 вересня 2016Ріо-2016
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Золото Романа Полянського стало першим для України на сьогодні та 13-м на Паралімпіаді взагалі.
Reuters
Весляр Роман Полянський завоював золоту медаль Паралімпіади-2016, яка стала 13-ю для України на Іграх в Ріо-де-Жанейро.
Українець подолав дистанцію 1000 метрів в класі ASM1x за 4:39.56, встановивши паралімпійський рекорд. Срібло у цій дисципліні завоював австралієць Ерік Хорі, бронзу - британець Том Аггар.
Зазначимо, що змагання з веслування на байдарках і каное вперше були включені в програму Паралімпійських ігор.
Як повідомляв УНІАН, збірна України після трьох днів Паралімпіади займає третє місце в медальному заліку.
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