Дзюдоїстка Черняк завоювала друге "золото" України на Паралімпіаді, дзюдоїсти Соловйов та Гусєва - срібло

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершилися змагання з дзюдо Паралімпіади-2016 у ваговій категорії до 57 кг у жінок, де золото завоювала українка Інна Черняк, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі наша спортсменка подолала Аруйю Люсію Тейшейру да Сілву з Бразилії.

Бронзу розділили дві представниці Японії - Юнко Хіросі і Хана Сео.

В іншій жіночій категорії до 63 кг. Ірина Гусєва у фіналі програла Делідевіс Родрідес.

У чоловіків , у ваговій категорії до 73 кг. срібло завоював Дмитро Соловйов , який у вирішальній сутичці за золото програв Раміля Гасимова з Азербайджану .

Таким чином, у збірної України на Іграх в Ріо вже 2 золоті нагороди та 13 медалей загалом.

У загальнокомандному заліку збірна України піднялася на 6-е місце.