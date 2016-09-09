Ольга Ковальчук завоювала десяту медаль України на Паралімпіаді

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершилися змагання Паралімпіади зі стрільби з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів у жінок, де срібну нагороду завоювала українка Ольга Ковальчук, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка в фіналі показала результат 191,2 бали.

Ковальчук поступилася "золото" Сарех Джаванмардідодмані (193,4) з Ірану, але випередила бронзового призера Айсегюль Пехліванлар (172,3) з Туреччини.

Таким чином, в скарбничці збірної України вже 10 нагород - 1 золота, 2 срібла і 7 бронз.

Як повідомляв УНІАН, у перший день змагань Паралімпіади-2016 українці завоювали 9 медалей (7-1-1) і посіли 9-е місце в медальному заліку.