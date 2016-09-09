Ольга Ковальчук завоювала десяту медаль України на Паралімпіаді
20:02, 09 вересня 2016Ріо-2016
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Спортсменка завоювала нагороду у стрільбі з пневматичного пістолету
rio2016
У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершилися змагання Паралімпіади зі стрільби з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів у жінок, де срібну нагороду завоювала українка Ольга Ковальчук, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка в фіналі показала результат 191,2 бали.
Ковальчук поступилася "золото" Сарех Джаванмардідодмані (193,4) з Ірану, але випередила бронзового призера Айсегюль Пехліванлар (172,3) з Туреччини.
Таким чином, в скарбничці збірної України вже 10 нагород - 1 золота, 2 срібла і 7 бронз.
Як повідомляв УНІАН, у перший день змагань Паралімпіади-2016 українці завоювали 9 медалей (7-1-1) і посіли 9-е місце в медальному заліку.
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